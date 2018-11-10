ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط المدعو عمرو قطب محمود سن 22 عاطل ومقيم منطقة 8585 دائرة قسم شرطة المقطم حال استقلاله السيارة رقم ق ص ل 571 ماركة هيونداي فيرنا فيراني اللون " ملكه " وبحوزته زجاجة تحوي سائل الكيتامين المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وأضاف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص يدعى محمد علي علي قطاريى سن 26 عاطل ومقيم شارع المبرات دائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وتم بإرشاده ضبط الأخير حال تواجده بمنطقة الحي السابع ـ دائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية: عدد 34 زجاجة تحوى سائل الكيتامين المخدر، مبلغ مالي 3800 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.