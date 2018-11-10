الأهلي يفاوض ظهيرا جديدا لعلاج كوارث مباراة الترجي

دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع كريم حافظ لاعب باشك شهير التركي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعى مسئولو الأهلي لدعم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول بتمزق في العضلة الضامة والتي سيغيب عنها لمدة 3 أشهر.





ووضعت لجنة الكرة بالأهلي لاعب لانس الفرنسي السابق وباشاك شهير التركي الحالي على رأس أولوية اللاعبين للتعاقد معهم في يناير المقبل.





كان الأهلي قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.



