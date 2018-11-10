ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأهلي يفاوض ظهيرا جديدا لعلاج كوارث مباراة الترجي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:54 م
الأهلي يفاوض ظهيرا جديدا لعلاج كوارث مباراة الترجي
كريم حافظ
طباعة
علي نبوي
 
دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع كريم حافظ لاعب باشك شهير التركي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسئولو الأهلي لدعم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول بتمزق في العضلة الضامة والتي سيغيب عنها لمدة 3 أشهر.

ووضعت لجنة الكرة بالأهلي لاعب لانس الفرنسي السابق وباشاك شهير التركي الحالي على رأس أولوية اللاعبين للتعاقد معهم في يناير المقبل.

كان الأهلي قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.

المزيد عن: كريم حافظ صفقات الاهلي التونسي الاهلي والترجي الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 1:20:01 PM