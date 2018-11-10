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بث الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم 10-11-2018 يلا شوت مباشر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:55 م
بث الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم 10-11-2018 يلا شوت مباشر
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محمد الشيخ
 

يقدم الفجر الرياضي، خدمة بث الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم 10-11-2018 يلا شوت مباشر، بث مباشر - مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي– الدوري المصري، بث مباشر مباراة الزمالك  والانتاج الحربي تشاهدونها عبر قناني نايل سبورت وأون سبورت، مشاهدة مباراة الزمالك  والانتاج الحربي ضمن منافسات الدوري المصري ، حيث يمكن لمتابعي الفجر الرياضي، مشاهدة مباراة الزمالك  ضد الانتاج الحربي في بث مباشر وحي عبر الموقع بطريقة سهلة وبدون تقطيع للبث المباشر.

                                

موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي:         

مباراة الزمالك والانتاج الحربي تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 19:00 بتوقيت السعودية ضمن منافسات الدوري المصري .

                                

 تشكيل الزمالك :

 محمود جنش، بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، فرجاني ساسي -طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن، كابونجو كاسونجو.

 

تشكيل الانتاج الحربي:

عامر محمد عامر - أحمد شديد قناوي - محمود البدري - معاذ الحناوي - عبد الرحمن فاروق - محمود حمادة - محمود كابونجا -موسى دياوارا - محمد عادل - عبد الرحمن رمضان - جيمس تيدى.

               

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شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك  والانتاج الحربي من هنـا :

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