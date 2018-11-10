بث الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي اليوم 10-11-2018 يلا شوت مباشر

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موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي:

مباراة الزمالك والانتاج الحربي تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 19:00 بتوقيت السعودية ضمن منافسات الدوري المصري .

تشكيل الزمالك :

محمود جنش، بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، فرجاني ساسي -طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن، كابونجو كاسونجو.

تشكيل الانتاج الحربي:

عامر محمد عامر - أحمد شديد قناوي - محمود البدري - معاذ الحناوي - عبد الرحمن فاروق - محمود حمادة - محمود كابونجا -موسى دياوارا - محمد عادل - عبد الرحمن رمضان - جيمس تيدى.

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