ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن إلى 12 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي تعرض لها الأردن، مساء الجمعة، إلى 12 شخصاً، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، إياد العمرو، إن "عدد ضحايا الأحوال الجوية السائدة والسيول ارتفع إلى 12 حالة وفاة، بينهم أحد غطاسي كوادر الدفاع المدني".





وأكد العمرو "مشاركة قوات مسلحة أردنية وقوات درك في عمليات البحث".





ومن بين القتلى خمسة أشخاص لقوا حتفهم في مادبا (32 كلم جنوب عمان)، وطفلة في معان (212 كلم)، وثلاثة في ضبعا جنوب عمان.



