وزيرة الثقافة: ملتقى شباب الجامعات بالقناطر يهدف لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الوطن (صور)

أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن إفتتاح "الملتقى الاول لشباب الجامعات"، بالقناطر الخيرية، يعد أول ملتقي طلابي تقيمه وزارة الثقافة علي غرار المؤتمرات الوطنية للشباب التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للخروج بتوصيات جادة وحقيقية لتطوير الانشطة الفنية والفكرية فى الاقاليم طبقا لرؤية تتفق مع خطة التنمية المستدامة بالوزارة وتجسد الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية فى مختلف ربوع مصر الى جانب مد جسور التواصل المباشر بين المؤسسة الثقافية الرسمية للدولة وبناء الوطن.



واشارت عبد الدايم خلال كلمتها، الي ان الملتقي يهدف إلى نشر الثقافة بين جموع المواطنين خاصة الشباب لاعادة تشكيل الوعى بصورة تنعكس بالايجاب على المجتمع المصرى.



ومن المقرر ان يكرم الملتقي رؤساء 6 جامعات مصرية هى بنها، بني سويف، القاهرة، عين شمس، حلوان و٦ أكتوبر.