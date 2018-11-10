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"أمن الإسكندرية" يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة سقوط شرفة عقار وإصابة مواطنين

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:56 م
أمن الإسكندرية يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة سقوط شرفة عقار وإصابة مواطنين
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محمد رجب - دينا حسن
 
كشفت مديرية أمن الإسكندرية، التفاصيل الكاملة، لواقعة سقوط شرفة بالعقار رقم 31 شارع التحرير بدائرة قسم شرطة المنشية، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص بكدمات مختلف أنحاء الجسم وتلفيات في سيارتين.

البداية، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة المنشية من إدارة شرطة النجدة بسقوط شرفة بالعقار رقم 31 شارع التحرير دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها بالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 700 متر مربع تقريبًا "بناء قديم" مكون من طابق أرضي وعدد 8 طوابق علوية بكل طابق عدد 4 شقق "مأهول بالسكان " وسقوط إحدى شرف الطابق الثامن علوي على شرفة الطابق السابع والسادس على التوالي.

وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بعامود إنارة أمام العقار وكسر ماسورة مياه الحريق الخاصة بالعقار وكذا تلفيات بالسيارة جمرك السلوم ملك ي م ع والسيارة رقم س ل ص 6825 مصر ملك ع ج ص، تصادف وقوفهما أمام العقار وإصابة عدد 3 أشخاص تصادف مرورهم أمام العقار بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، وأشار مهندس الحي بالإخلاء المؤقت للعقار دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتنبه على قاطني العقار بالإخلاء، رفضوا وقرروا الإقامة على مسئوليتهم، وجارٍ إزالة الأجزاء الخرسانية المُعلقة بالعقار بمعرفة مسئولي الحي، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر رقم 3974 2018 إداري قسم شرطة المنشية.


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