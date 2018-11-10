بعد فوزه على الأهلي.. حكاية نادي الترجي من التأسيس لبزوغه الذهبي

حالة من الحزن والاستياء، سادت أعضاء النادي الأهلي، بعد الخسارة من الترجي التونسي في إياب نهائي إفريقيا باستاد رادس، بثلاثية نظيفة.

وخسر الأهلي بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي في المباراة النهائية بعدما سقط أمام الترجي التونسي وخسر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم،الجمعة، بإستاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





نادي الترجي

تأسس نادي الترجي التونسي عام 1919م، وهو أقدم نادٍ رياضي متعدد الاختصاصات ينشط في تونس وأكثرها تتويجًا محليًا في رياضتي كرة القدم وكرة اليد، ويلقب بفريق الدم والذهب.









أول رئيس

ونظرًا للقوانين التي كانت تفرض ترأس الفرنسيين للفرق الرياضية، تم تعيين مونتاسيي رئيسًا للترجي، ولكن بعد أشهر قليلة تم تعويضه برئيس تونسي هو محمد المالكي الذي تابع مسيرة ناجحة جدًا في ميدان القضاء وشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف وعميد جمعية قدماء المعهد الصادقي قرابة خمسين سنة.





أول تشكيلة في تاريخ الترجي

ولعب الترجي الرياضي أول مباراة له في تاريخه بالتشكيلة التالية : الحبيب الطرابلسي (حارس مرمى) – محمد الزواوي (ظهير أيمن) – حسن بودربالة (ظهير أيسر) – الطاهر الزواري وعثمان بن سلطان (محور دفاع) – الهادي القلال (متوسط ميدان دفاعي) – حسين بودربالة (جناح أيمن) – الطاهر بن لبيض (وسط أيمن)- محمّد الزواوي (قلب هجوم) – علالة القايجي (وسط أيسر) – الهادي بن عمار (جناح أيسر).





الاحتياطيون: الصادق باش بواب – عبد الحميد الطبربي – الشريف بودربالة.





أول تمثيل للكرة التونسية

وبفضل البطولة التي تحصل عليها في سنة 1942 نال الترجي الرياضي في موسم 1943 – 1944 شرف تمثيل الكرة التونسية في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة فريق جزائري وقد أضيفت بهذه المناسبة كلمة التونسي للترجي الرياضي وأصبح منذ ذلك التاريخ الترجي الرياضي التونسي.





الفترة الذهبية

عرف الفريق قاريًا فترته الذهبية في التسعينات بفوزه ب3 ألقاب مختلفة إضافة لكأس السوبر والكأس الأفروآسياوية، كما أحرز لقب رابطة الأبطال الأفريقية 3 مرات آخرها عام 2018 مع وصوله إلى النهائي 6 مرات.





بطولة كأس العالم للأندية

ومؤخرًا، انضم نادى الترجي التونسي لقائمة الفرق المتأهلة إلى النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر المقبل.





أبطال إفريقيا

وحصل الترجي التونسي على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تفوق على نهائي المسابقة القارية أمام الأهلي المصري.















