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"التربية الوالدية الذكية".. دورة بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:52 م
التربية الوالدية الذكية.. دورة بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس
جامعة عين شمس - أرشيفية
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آية حمروشي
 

يعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT عن بدء التسجيل فى دورة التربية الوالدية الذكية ، ويقدمها المدرب الدولي  الدكتور صابر فاروق أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018، في تمام الساعة الثانية ظهرًا حتى السابعة مساءً (يوم تدريبي واحد فقط). 

أكد الدكتور إسلام السعيد مدير المركز ان محاور الدورة تشمل ( الأخطاء الشائعة غير المقصودة في تربية الأبناء ،  أساليب التنشئة الاجتماعية الحديثة ، فنون التعامل مع الخصائص العامة للنمو في مرحلة الطفولة المبكرة، ومرحلة المراهقة ، طرق التعامل التربوي مع كافة المشكلات السلوكية للأبناء ، آليات توظيف (التعزيز/ العقاب) في التربية الوالدية وأنواعه ، أساليب التفكير الإيجابي في التربية الوالدية ).

 واضاف الدكتور إسلام  انه من مميزات الدورة    ان المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة من جامعة عين شمس ومن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT ، مع إمكانية الحصول على الشهادة باللغة الإنجليزية وتوثيقها من الخارجية.
"التربية الوالدية الذكية".. دورة بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس
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