سكان عقار بالإسكندرية يرفضون الاخلاء عقب سقوط 3 شرفات



وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية من إدارة شرطة النجدة بسقوط شرفة بالعقار رقم 31 شارع التحرير دائرة القسم، إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.



وتبين أن العقار محل البلاغ مساحته 700 متر مربع تقريبًا "بناء قديم " مكون من طابق أرضي وعدد 8 طوابق علوية بكل طابق عدد 4 شقق "مأهول بالسكان " وسقوط إحدى شرف الطابق الثامن علوي علي شرفة الطابق السابع والسادس على التوالي.



وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بعامود إنارة أمام العقار وكسر ماسورة مياه الحريق الخاصة بالعقار وكذا تلفيات بالسيارة جمرك السلوم ملك المدعو ي م ع والسيارة رقم س ل ص 6825 مصر ملك المدعو ع ج ص تصادف وقوفهما أمام العقار " وإصابة عدد " 3 " أشخاص " تصادف مرورهم أمام العقار " بكدمات متفرقة بالجسم.



وتم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، وأشار مهندس الحي بالإخلاء المؤقت للعقار دون المنقولات لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتنبه علي قاطني العقار بالإخلاء.





ورفضوا وقرروا الإقامة علي مسئوليتهم، جاري إزالة الأجزاء الخرسانية المُعلقة بالعقار بمعرفة مسئولي الحي، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.



و تحرر المحضر رقم 3974 2018 إداري قسم شرطة المنشية.



رفض سكان عقار المنشية بالإسكندرية الذي انهار منه أمس الجمعة 3 شرفات بسبب سقوط أمطار غزيرة من اخلاء العقار، تنفيذًا لقرار حي الجمرك بضرورة الاخلاء، لحين عرض العقار على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، وقد قرروا الإقامة على مسئوليتهم الشخصية، وذلك وفق بيان أمني اليوم السبت.