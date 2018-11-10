ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1402 رأس ماشيه ومعدات بترولية

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السبت سفينتى بضائع عامة.





السفينهة MARIONA وقالت الهيئة الاقتصادية فى بيان لها أنه ترفع السفينة الأولى علم تنزانيا ويبلغ طولها 70 متر والغاطس 5.6 متر وذلك لتفريغ 1402 رأس ماشية.



كما استقبل الميناء السفينة BF TIMAROU والتى ترفع علم إنتجوا ويبلغ طولها 128متر والغاطس 5.9 متر وذلك لتفريغ 696 طن معدات بتروليه تابعه لحقل ظهر.



وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء وعمليات التفريغ علي الأرصفه.