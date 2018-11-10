ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1402 رأس ماشيه ومعدات بترولية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:51 م
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1402 رأس ماشيه ومعدات بترولية
صورة أرشيفية
طباعة
 
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السبت سفينتى بضائع عامة.


السفينهة MARIONA وقالت الهيئة الاقتصادية فى بيان لها أنه ترفع السفينة الأولى علم تنزانيا ويبلغ طولها 70 متر والغاطس 5.6 متر وذلك لتفريغ 1402 رأس ماشية.

كما استقبل الميناء السفينة BF TIMAROU والتى ترفع علم إنتجوا ويبلغ طولها 128متر والغاطس 5.9 متر وذلك لتفريغ 696 طن معدات بتروليه تابعه لحقل ظهر.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء وعمليات التفريغ علي الأرصفه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 1:30:10 PM