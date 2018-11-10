ضبط 3 عاطلين بتهمة احتجاز صاحب شركة مقاولات بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحرير صاحب شركة مقاولات من أيدي خاطفيه في عين شمس.

وتلقت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من الأهالي بقيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز آخر داخل أحد المحلات المهجورة الكائنة بشارع سعيد من شارع أحمد عصمت ـ دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط كل من "أمجد مجدي محمد عبد العزيز" سن 28 عاطل ومقيم 27 شارع عبد الله عفيفي ـ دائرة القسم، "كمال كامل محمد عطا الله "سن 36 عاطل ومقيم 139 شارع أحمد عصمت ـ دائرة القسم، "محمد إبراهيم عبد المنعم إبراهيم" سن 19 عاطل ومقيم 5 حارة الشحات عبد الله ـ دائرة القسم وبصحبتهم المجني عليه المدعو عمر محمد عطية رمضان سن 23 صاحب شركة مقاولات ومقيم 48 شارع محي الدين أبو العز ـ المهندسين جيزة.

وبسؤال المجني عليه قرر بقيام الأول باستدراجه لمحل الواقعة بدعوى مساعدة المتهم الأول في العودة للعمل طرف والده وقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين في احتجازه وإكراهه على التوقيع علي عقدين بيع لشقتين ملكه، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط وبما جاء بأقوال المجني عليه أيدوها وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف والد المجني عليه وعلمه بثرائهما ومداومته طلب مبالغ مالية من المجني عليه فخطط لاستدراجه للاستيلاء علي ما بحوزته من مبالغ مالية وبتاريخ اليوم تمكن من استدراج المجني عليه لمحل الواقعة واكتشف عدم حيازته لمبالغ مالية كبيرة فقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باحتجازه وإكراهه على التوقيع على العقود المشار إليها.

وتم بإرشاد المتهم الأول بمحل الواقعة ضبط الآتي: عقد بيع شقة كائنة بمنطقة ستانلي الإسكندرية لصالح المتهم الأول ممهور بتوقيع المجني عليه، عقد بيع شقة كائنة أبراج عثمان ـ دائرة قسم شرطة المعادي لصالح المتهم الأول ممهور بتوقيع المجني عليه، دفتر إيصالات أمانة خالٍ من البيانات.

وبسؤال المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.