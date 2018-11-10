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داخل شركة استيراد وتصدير.. ضبط 223 ألف لمبة سيارات محظور تداولها بالشيخ زايد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:50 ص
داخل شركة استيراد وتصدير.. ضبط 223 ألف لمبة سيارات محظور تداولها بالشيخ زايد
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إيمان عبد العاطي
 

داهم ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، شركة استيراد وتصدير بالشيخ زايد وضبط داخلها 223 ألف لمبة سيارات محظور تداولها، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

 

وكانت وردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بدائرة قسم الشيخ زايد، بحيازة رسالة لمبات سيارات مهربة جمركيا، ومحظور تداولها بالأسواق، داخل الشركة خاصته، لترويجها في الأسواق لتحقيق أرباح مادية طائلة.

 

وبتقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية من ضباط وأفراد الإدارة، ومداهمة الشركة المشار إليها، وضبط داخلها 223 ألف لمبة سيارات مهربة جمركيا ومحظور تداولها، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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