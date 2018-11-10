موسكو تكشف أجندة لقاء مرتقب بين لافروف ولودريان

كشف السفير الروسي في باريس يوري ميشكوف جدول أعمال لقاء سيجمع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان نهاية نوفمبر الحالي.





وقال السفير في تصريح لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم السبت: "جدول أعمال اجتماع الوزيرين الذي سيعقد في فرساي قرب باريس قيد التشاور. لكني لن أفشي سرا إذا قلت إن لافروف ولودريان سيحرصان قبل كل شيء، على ضبط الساعة في متابعة الملفات الدولية الأكثر إلحاحا، ومنها التسوية السورية والأزمة الأوكرانية وبرنامج طهران النووي".





وتابع: "نأمل في أن يتمكن الوزيران من إجراء بحث مفصل للعلاقات الثنائية أيضا".





وأشار السفير إلى أن العلاقات الروسية الفرنسية اكتسبت في الفترة الأخيرة ديناميكية إيجابية، لما شهدته من تطوير الاتصالات السياسية كما ونوعا، إضافة إلى تنامي مؤشرات التعاون الاقتصادي.





وأضاف: "من المهم اغتنام فرصة لقاء فرساي المقبل لترسيخ هذه النزعات المثيرة للتفاؤل".





يأتي لقاء لافروف لودريان المرتقب في إطار ما يسمى "حوار تريانون"، الذي أطلقته موسكو وباريس قبل أكثر من عام بصفته منتدى دائما يتيح للتفاعل الروسي الفرنسي على صعيد المجتمع المدني بهدف تعزيز الثقة المتبادلة والتفاهم بين شعبي البلدين.



