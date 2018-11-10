منصة "Pinterest" تعيد تصميم تطبيقها.. والسبب!

أعادة منصة Pinterest المختصة بمشاركة الصور عبر الانترنت تصميم تطبيقها وهذا من أجل تزويد شعبيتها ولمنافسة إنستجرام، وفقا لما نشره موقع The verge الأمريكي.





والتصميم الجديد للتطبيق، يظهر الصور بشكل عمودى بنفس الطريقة فى انستجرام، لكن هذا ليس وجه الشبه الوحيد الجديد بين التطبيقات، إذ سيجد المستخدم أسفل كل صورة أيقونة لحفظ الصور بالمحفظة، وأيقونة لنشر الصور، وأخرى لكتابة تعليق.



