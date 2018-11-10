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منصة "Pinterest" تعيد تصميم تطبيقها.. والسبب!

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
منصة Pinterest تعيد تصميم تطبيقها.. والسبب!
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أعادة منصة Pinterest المختصة بمشاركة الصور عبر الانترنت تصميم تطبيقها وهذا من أجل تزويد شعبيتها ولمنافسة إنستجرام، وفقا لما نشره موقع The verge الأمريكي.

والتصميم الجديد للتطبيق، يظهر الصور بشكل عمودى بنفس الطريقة فى انستجرام، لكن هذا ليس وجه الشبه الوحيد الجديد بين التطبيقات، إذ سيجد المستخدم أسفل كل صورة أيقونة لحفظ الصور بالمحفظة، وأيقونة لنشر الصور، وأخرى لكتابة تعليق.

وبالنظر إلى واجهة المستخدم الجديدة الخاصة بـ Pinterest نجد أنها مشابهة بشكل كبير لتطبيق انستجرام، لكن هذا الشكل الجديد من Pinterest ربما يكون السبيل الأفضل لجلب المزيد من المستخدمين اليوميين.
المزيد عن: منصة تكنولوجيا تقنية تطبيق انستجرام تطبيق انستجرام
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