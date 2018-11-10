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محاضرة فنية لجروس قبل مواجهة الإنتاج الحربي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:21 ص
محاضرة فنية لجروس قبل مواجهة الإنتاج الحربي
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أحمد الهواري
 
يلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري جروس، في الثانية ظهر اليوم السبت، المحاضرة الفنية على اللاعبين.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني عن تشكيل الفريق في المحاضرة الفنية على أن يتوجه اللاعبين إلى إستاد السلام في الرابعة والنصف عصرًا إلى ملعب المباراة لخوض عمليات الأحماء.

ويلتقي الفريق الأبيض في السادسة مساء اليوم السبت مع الإنتاج الحربي على إستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر بالدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 23 نقطة حصدها خلال 10 مباريات حيث فاز بـ 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيدا، بينما يبلغ رصيد الإنتاج الحربى 19 نقطة حصدها خلال 13 مباراة، حيث فاز بـ 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، ليحتل المركز الثالث متساويا في عدد النقاط مع سموحة وبيراميدز.

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