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فقدان 3 سياح إسرائيليين في سيول الأردن

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
فقدان 3 سياح إسرائيليين في سيول الأردن
سيول الأردن
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وكالات
 
أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، فقدان 3 سياح إسرائيليين في السيول التي شهدتها المملكة الأردنية.

وأشارت الوزارة في بيانٍ إلى أنها أبلغت القنصل الإسرائيلي في عمّان بفقدان الاتصال بالسياح الثلاثة، لافته إلى أنه يقوم بالاتصال بالجهات الأردنيّة المختصّة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد شوهد السياح الثلاثة آخر مرّة في منطقة البتراء التاريخية، يوم الجمعة.

وكان الدفاع المدني الأردني اليوم السبت، قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة إلى 11 شخصا، لافتا إلى أن البحث جار عن عشرات المفقودين.

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