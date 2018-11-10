"أبل" تعد بإصلاح المشاكل الموجودة بهواتف "آيفون X" و"ماك برو"

وعدت شركة "أبل" مستخدمي هواتف "آيفون X"، وماك برو بإصلاح المشاكل الموجودة بهم، وجاء هذا في بيان حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".





حيث شاشات عرض هاتف آيفون، الذي طرحته في 2017، قد تعاني من بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، وأنها ستستبدل هذه الأجزاء مجانا".



