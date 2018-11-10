"أبل" تعد بإصلاح المشاكل الموجودة بهواتف "آيفون X" و"ماك برو"
السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
وعدت شركة "أبل" مستخدمي هواتف "آيفون X"، وماك برو بإصلاح المشاكل الموجودة بهم، وجاء هذا في بيان حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".
حيث شاشات عرض هاتف آيفون، الذي طرحته في 2017، قد تعاني من بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، وأنها ستستبدل هذه الأجزاء مجانا".
وأضافت أبل أنه بالنسبة للحاسوب المحمول من طراز "ماك بوك برو" بشاشة 13 بوصة، فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة فى قرص التخزين"، مشيرة إلى أنها ستصلح هذه الأقراص التى توجد بها مشكلات.