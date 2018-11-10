وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اتجاه التعليم للأجيال المقبلة مختلف تماما وجديد، قائلا: "الجاى كله جديد في التعليم الاساسي".





وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة إلى أن الوزارة تقوم الآن بدراسة مدى تأثير التكنولوجيا على التعليم الثانوي ويتم التجهيز للامتحانات وخلافه، مؤكدا انه يوجد تعاون مع وزارة التعليم العالي لادخال نفس عناصر التكنولوجيا في الجامعات والاعتماد علي بنك المعرفة .



