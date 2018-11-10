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وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)
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ريم محمود تصوير عبير أحمد
 
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اتجاه التعليم للأجيال المقبلة مختلف تماما وجديد، قائلا: "الجاى كله جديد في التعليم الاساسي".

وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة إلى أن الوزارة تقوم الآن بدراسة مدى تأثير التكنولوجيا على التعليم الثانوي ويتم التجهيز للامتحانات وخلافه، مؤكدا انه يوجد تعاون مع وزارة التعليم العالي لادخال نفس عناصر التكنولوجيا في الجامعات والاعتماد علي بنك المعرفة .

وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)
وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)
وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)
وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)
وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)
وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)
وزير التعليم لـ الأجيال القادمة: الجاي كله جديد (صور)
المزيد عن: وزير التعليم طارق شوقي التعليم الأساسي أخبار مصر
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