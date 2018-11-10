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السعودية: تأجيل نهائي كأس الملك سلمان للتنس

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
السعودية: تأجيل نهائي كأس الملك سلمان للتنس
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الفجر السعودي
 
أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الجمعة، عن تأجيل نهائي كأس الملك سلمان للتنس، والمقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن قرار التأجيل يعود إلى إصابة نجم التنس الإسباني، رافاييال نادال، في مشاركته الأخيرة، ما تعذر عليه المشاركة في نهائي البطولة أمام منافسة نوفاك دجوكوفيتش.

وأضافت بأنه سيتم تحديد الإعلان عن موعد إقامة المباراة بمشاركة النجمين الكبيرين في وقت لاحق.

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