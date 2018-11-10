ترامب يهدد المسؤولين عن حرائق الغابات في كاليفورنيا

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوم نشوب الحرائق في كاليفورنيا، على السلطات المحلية وهدد بحرمان الولاية من التمويل الفيدرالي إذا لم يتم حل مشكلة سوء استخدام الأموال المخصصة لمكافحة الكارثة الطبيعية.





ونشر ترامب على صفحته "تويتر"، السبب الوحيد لهذه الحرائق واسعة النطاق في ولاية كاليفورنيا والتي تسبب خسائر فادحة وموت الناس هو سوء إدارة الغابات، ويتم تخصيص مليارات الدولارات كل عام ويستمر الناس في الموت، كل ذلك بسبب سوء إدارة الغابات، صححوا المشكلة أو لن يكون هناك المزيد من الأموال الفيدرالية.





بدأت نيران الحريق "كامب" في شمال كاليفورنيا تتوسع يوم الخميس الماضي، ووقع تسعة أشخاص ضحايا الحرائق، وحاصرت النيران أكثر من 36 ألف هكتار وقضت على ما يقرب من 7 آلاف مبنى، لتصبح الأكثر تدميرا في تاريخ الدولة.





واعتبر حريق "تابس"، الذي حدث أيضا في شمال الولاية، الأكثر تدميرا في تاريخ كاليفورنيا، وقد نشب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، حيث غطى ما يقرب من 15 ألف هكتار ودمر أكثر من 5.5 ألف مبنى.



