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وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات صور
وزير الأثار
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حسام زيدان - تصوير: نيرمين فتحي
 
وصل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى منطقة سقارة الأثرية؛ للإعلان عن كشف جديد للبعثة المصرية العاملة في الجبانة الأثرية.

وعلمت "الفجر" من مصادر داخل المجلس الأعلى للآثار، أن الكشف هو عبارة عن جبانة أثرية للحيوانات. 

ورافق "العناني" عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية أصدقاء وزارة الآثار، وسط حشد إعلامي ضخم من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
وزير الأثار يصل إلى سقارة تمهيدا للإعلان عن كشف جبانة للحيوانات "صور"
المزيد عن: كشف جديد كشف أثر خالد عنانى
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