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ما حكم الشرع من كذب المرأة في ذكر سنها الحقيقي للزوج؟

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:13 ص
ما حكم الشرع من كذب المرأة في ذكر سنها الحقيقي للزوج؟
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قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في سؤال "ما حكم الشرع من كذب المرأة في ذكر سنها الحقيقي للزوج وقت الزواج؟".

يبطلُ عقدُ الزَّواجِ باختلال ركنٍ من أركانه أو شرطٍ من شروطه، وذكرُ سنِّ الزَّوج والزَّوجة في نموذجِ عقد الزَّواج في عصرنا إنما هو للضَّبطِ والتَّوثيقِ، وليس باعتبارهِ رُكنًا أو شرطًا في العقدِ، ولا يترتَّبُ عليه حكمٌ من أحكامِه، وتخلُّفه أو عدم صحَّتِه لا يُعدُّ عيبًا يُجيزُ فسخَ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفةُ أيٍّ من الزَّوجينِ لسنِّ الطَّرفِ الآخر.

وعليه وفي واقعة السُّؤال: فالزَّواجُ الذي تمَّ بين السَّائلِ والمسؤولِ عنها صحيحٌ، غاية ما في الأمرِ حصولُ التَّدليسِ المحرَّم غير المبطِلِ للعقد.

ومما ذُكر يُعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
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