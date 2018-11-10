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السجن 6 سنوات لتاجر "هيروين" بالشرقية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:16 ص
السجن 6 سنوات لتاجر هيروين بالشرقية
أرشيفية
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إسلام علي - سمر السيد
 
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 1897 جنايات كفر صقر لسنة 2018.

وعاقبت المحكمة عاطلًا، بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لضبطه وبحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، بقصد الإتجار وترويجها بدائرة مركز كفر صقر.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد.ال.ص" 29 سنة، عاطل، مُقيم بحي "النصر" بكفر صقر؛ بحوزته 55 لفافة من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
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