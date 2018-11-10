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سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
تقدم لكم بوابة الفجر الالكترونية، اليوم السبت 10-11-2018، أسعار الريال من خلال تقريرًا يوميًا لسعر الريال داخل جميع البنوك السعودية والسوق السوداء. 

حيث يحتاج المواطن السعودي والعربي إلي معرفة التغيرات السعرية للريال لانه من العملات الأكثر تداولاً داخل أسواق العملات ويكثر الطلب عليه نتيجة ندرة الدولار الأمريكي.

ونرصد لكم كل يوم على بوابة الفجر سعر الريال السعودي مقارنة بالدولار الامريكي و سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري و أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى

ويقدم بنك إتش إس بي سي، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.78 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر للبيع عند مستوى 4.77 جنيها. 

وسجل الريال السعودي 4.78 جنيه مصري
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