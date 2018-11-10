رضا عبد العال: محمد يوسف هو مدرب الأهلي الحقيقي وليس كارتيرون

أكد رضا عبد العال نجم منتخب مصر السابق أن محمد يوسف المدرب العام للأهلي هو الذي يقود الفريق فنيًا وليس باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي.





وطالب رضا عبد العال في تصريحاته تليفزيونية إدارة الأهلي بإقالة المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون لأنه لم يقرأ مباراة الترجي التونسي جيدًا".





وقال رضا عبد العال: "لم يعرف الأهلي التعامل مع مباراة بقيمة الترجي وكارتيرون يتحمل الخسارة.. كارتيرون لا يقود الأهلي ومحمد يوسف هو القائد".







