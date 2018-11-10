فهيم يتوج بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام
السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:16 صالفجر الرياضي
حصل عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والأفريقي على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بالتزكية عن قارة أفريقيا لمدة أربع سنوات مقبله ولم يتقدم أحد لهذا المنصب الكبير وفي المقابل تجري انتخابات الاتحاد الدولي علي المناصب الاخري لباقي القارات المشاركه في الاتحاد الدولي لكمال الاجسام.
وعقب الفوز أعلن السيد رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام تعيين "فهيم"المساعد التنفيذي والنائب الأول لرئيس الاتحاد للمره الخامسة على التوالي .
ومن جانبه أكد فهيم أنه يشكر الله على هذا النجاح في أكبر اتحاد دولي معربا عن امتنانه لجميع أعضاء الاتحاد الدولي لكمال الاجسام والذين منحوه تلك الثقة الغالية وهذه المكانة الدولية متعهدا بأن يبذل قصارى جهده من أجل رفعة كمال الأجسام .
وأضاف "فهيم" : أهدي هذا النجاح الدولي لمصرنا ام الدنيا وكل شعب مصر العظيم وسوف اسعي ان اكون واجهه مصرية مشرفة في هذا المعترك الدولي الرياضي .