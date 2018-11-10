فهيم يتوج بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام

حصل عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والأفريقي على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بالتزكية عن قارة أفريقيا لمدة أربع سنوات مقبله ولم يتقدم أحد لهذا المنصب الكبير وفي المقابل تجري انتخابات الاتحاد الدولي علي المناصب الاخري لباقي القارات المشاركه في الاتحاد الدولي لكمال الاجسام.

حصل عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والأفريقي على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بالتزكية عن قارة أفريقيا لمدة أربع سنوات مقبله ولم يتقدم أحد لهذا المنصب الكبير وفي المقابل تجري انتخابات الاتحاد الدولي علي المناصب الاخري لباقي القارات المشاركه في الاتحاد الدولي لكمال الاجسام.