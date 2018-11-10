أسعار مواد البناء اليوم السبت 10-11-2018 في السوق المحلية

استقرت أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية، خلال بداية تعاملات اليوم السبت 10-11-2018، عند نفس معدلاتها، وذلك وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.





وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 880 جنيها للطن، وبلغ الأسمنت المسلح سعر 983 جنيه للطن، بينما بلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 873 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت العسكري 883 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 900 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت المهندس 990 جنيهًا للطن وأسمنت السويدي 978 جنيه للطن، وأسمنت النصر 928 جنيها للطن.





ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 903 جنيهًا، وأسمنت جنوب الوادي 878 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 870 جنيهًا، وأسمنت العسكري بني سويف 873 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طره وحلوان 948 جنيهًا.





ومن جانبه، سجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و200 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.





كما سجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا .