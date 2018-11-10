ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. التموين تكشف حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:51 ص
عاجل.. التموين تكشف حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم
أرشيفية
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
نفى مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تررد من شائعات حول زيادة سعر رغيف الخبز إلى 55 قرشًا، وصرف 75 جنيها بدل نقدي لكل فرد في الأسرة، مؤكدًا بأنه لا أساس له من الصحة. 

وشدد المصدر، على التزام الوزارة بصرف رغيف الخبز بسعر 5 قروش على البطاقات التموينية، قائلاً: "لا مساس برغيف الخبز المدعم".

واختتم حديثه بأن الدعم ملف شديد الحساسية بسبب زيادة عدد المستفيدين من المنظومة، والبالغ عددهم 79 مليون مواطن، لافتًا إلى حرص الوزارة على المرور بصفة دورية على كل المخابز على مستوى الجمهورية وعددهم 27 ألف مخبزًا.
المزيد عن: وزارة التموين مخابز سعر رغيف الخبز رغيف الخبز الخبز المدعم الاقتصاد المصري أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 10:20:02 AM