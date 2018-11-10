عاجل.. التموين تكشف حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

نفى مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تررد من شائعات حول زيادة سعر رغيف الخبز إلى 55 قرشًا، وصرف 75 جنيها بدل نقدي لكل فرد في الأسرة، مؤكدًا بأنه لا أساس له من الصحة.





وشدد المصدر، على التزام الوزارة بصرف رغيف الخبز بسعر 5 قروش على البطاقات التموينية، قائلاً: "لا مساس برغيف الخبز المدعم".





واختتم حديثه بأن الدعم ملف شديد الحساسية بسبب زيادة عدد المستفيدين من المنظومة، والبالغ عددهم 79 مليون مواطن، لافتًا إلى حرص الوزارة على المرور بصفة دورية على كل المخابز على مستوى الجمهورية وعددهم 27 ألف مخبزًا.