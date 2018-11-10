قلق أمريكي بعد حل البرلمان في سريلانكا

أعربت الولايات المتحدة أمس الجمعة عن بالغ قلقها بعد حل البرلمان في سريلانكا، معتبرة أن هذا الأمر يفاقم الأزمة السياسية.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة "بصفتنا شريكاً مقرّباً لسريلانكا، نعتقد أنه يجب احترام المؤسسات والعمليات الديموقراطية لضمان الاستقرار والازدهار".





وقرر الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا أمس حل البرلمان بعيد ساعات من إعلان حزبه أنّه لا يتمتّع بالغالبية النيابية الكافية لكي ينال رئيس الوزراء الذي عينّه مؤخّراً ثقة البرلمان، بحسب ما أعلن وزير طالباً عدم نشر اسمه.

ويعيش البلد الذي يعدّ 21 مليون نسمة، أزمة دستورية منذ أقال سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغي وأعضاء حكومته في 26 أكتوبر الماضي وعيّن محلّه ماهيندا راجاباكسي.