ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قلق أمريكي بعد حل البرلمان في سريلانكا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:53 ص
قلق أمريكي بعد حل البرلمان في سريلانكا
البرلمان السريلانكي
طباعة
وكالات
 
أعربت الولايات المتحدة أمس الجمعة عن بالغ قلقها بعد حل البرلمان في سريلانكا، معتبرة أن هذا الأمر يفاقم الأزمة السياسية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة "بصفتنا شريكاً مقرّباً لسريلانكا، نعتقد أنه يجب احترام المؤسسات والعمليات الديموقراطية لضمان الاستقرار والازدهار".

وقرر الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا أمس حل البرلمان بعيد ساعات من إعلان حزبه أنّه لا يتمتّع بالغالبية النيابية الكافية لكي ينال رئيس الوزراء الذي عينّه مؤخّراً ثقة البرلمان، بحسب ما أعلن وزير طالباً عدم نشر اسمه.
ويعيش البلد الذي يعدّ 21 مليون نسمة، أزمة دستورية منذ أقال سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغي وأعضاء حكومته في 26 أكتوبر الماضي وعيّن محلّه ماهيندا راجاباكسي.
المزيد عن: قلق امريكي سيريلانكا امريكا البرلمان السريلانكي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 10:20:02 AM