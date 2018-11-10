نادين لبكي تعرض"كفرناحوم" في نيويورك

نشرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عددًا، من الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، مع فريق عمل فيلمها "كفرناحوم" أثناءعرضه بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية.





وعلقت نادين على الفيديو والصور قائلة: "من عرض كفرناحوم في نيويورك، شكرًا بن ستيلر على الدعم"، كما وجهت الشكر للنجم الأمريكي بن ستيلر على تواجده ودعمه لفريق العمل.





كما روجت إدارة مهرجان دبي السينمائي عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، بنشرها لبوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة "5 أشهر على عرض فيلم كفرناحوم بدور العرض الأمريكي".





يذكر أن فيلم "كفرناحوم" لاقى صدى عالميًا بعد فوزه بجائزة "لجنة التحكيم" ضمن عرضه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.