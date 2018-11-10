فنانة سعودية تعلن وفاة والدتها بالكذب وتعتزل الفن.. هذا رد فعل جمهورها

في واقعة أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الفنانة السعودية المقيمة بالكويت، حلا نوره اعتزالها الفن، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" ثم حذفت جميع صورها وأغلقت حسابها.





وكتبت حلا، على حسابها بموقع الإنستجرام وعبر خاصية الاستوري أكثر من تدوينة، كانت البداية بقولها: "أنا آسفة.. أعلن اعتزالي تعبت من الشهرة وعواقبها.. والاعتزال فيه راحة للنفس".





وفي تدوينة أخرى، كتبت حلا: "سألتزم الصمت وأشتري راحتي أحسن.. بدي ابتعد عن السب والقذف وذنوب على الفاضي من ضوضاء السوشيال ميديا وإزعاجها.. ونلتقي على خير"، موضحة أنها ستُطهر نفسها قائلة: "أطهر قلبي ونفسي بالعمرة وأغذي روحي فيها.. ما في أجمل من التقرب إلى الله".





وفي آخر تدوينة لها كتبت حلا: "جاءتني كمية رسائل رهيبة ولكن أنا قراري سليم وقرار الاعتزال صائب.. شكرًا لمحبتكم أعتذر عن الرد لكل الناس اللي كلمتني ومسحت كل صوري بإنستجرامي آخر همي الشهرة وزيادة عدد المتابعين كل هذا ما يهمني".





البداية كانت إعلان الفنانة حلا نورة وفاة والدتها السيدة فتحية الكيلاني، وردت على التعازي التي أتتها، ثم قامت السيدة فتحية الكيلاني والدة الفنانة الكويتية حلا نوره، بتكذيب خبر الوفاة، وذلك بعد إعلان حلا لهذا الخبر بثلاثة أيام، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".





وقالت السيدة فتحية الكيلاني في الفيديو الذي بثته "أنا والدة الفنانة حلا نوره الكويتية اللي أعلنت أن وفاتي كانت قبل أيام ودفنتني بالحياة، الحمد لله أنا حية أرزق وموجودة في فلسطين حالياً، حقيقة أنا كمان مصدومة مثلكم بالخبر، ما بعرف إنه ممكن حدا يموت أمه بالحياة".





بعدها انقلب جمهور حلا نورة عليها واصفين إياها بالجحود والكذب، فقامت حلا بإعلان اعتزالها وعمل عمرة عادت منها وأغلقت حسابها على إنستجرام.





يُذكر أن حلا ولدت في الكويت لأب سعودي وأم أردنية من أصل فلسطيني من عائلة الكيلاني، تعلمت من جدتها اللبنانية حب الأغاني الطربية، دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية لصقل موهبتها بدايتها بالتمثيل كانت صدفة، وانطلاقتها كانت كمطربة ولكنها اتجهت للتمثيل، وشاركت في عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسل "سارة"، ومسلسل "قلوب حائرة"، وفي "عيون الحب"، وهي متزوجة منذ 2013 من خارج الوسط الفني.