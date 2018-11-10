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الصحة الفلسطينية: 233 شهيدًا في قطاع غزة منذ نهاية مارس الماضي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:47 ص
الصحة الفلسطينية: 233 شهيدًا في قطاع غزة منذ نهاية مارس الماضي
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رحاب منيعم
 
أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 233 فلسطينيًا؛ منذ 30 مارس الماضي، في قطاع غزة؛ بينهم 11 شهيدًا تحتجز تل أبيب جثامينهم.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن شابًا فلسطينيًا أمس استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها عصر الجمعة، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرقي رفح.

وأوضح القدرة في تصريح صحفي، أن الشاب رامي وائل اسحاق قحمان (28 عامًا) استشهد مساء أمس الجمعة، في مستشفى غزة الأوروبي، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرق رفح عصر أمس.

وذكرت صحة غزة في بيانها، أن قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمة أمس الجمعة على حدود قطاع غزة الشرقية، أدى لإصابة 37 مواطنًا بالرصاص الحي؛ بينهم ستة أطفال وتسع سيدات.

وأشارت الصحة إلى أن من بين الإصابات مسعفة متطوعة، أصيبت بالرصاص الحي شرقي قطاع غزة، مبينة أن الطواقم الطبية تعاملت مع حالة حرجة لأحد المصابين في الرقبة وصل إلى مشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون بعد ظهر أمس الجمعة، فعاليات الجمعة الـ 33 من مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي حملت اسم "جمعة مسيراتنا مستمرة".


المزيد عن: مسيرات العودة صحة غزة شهيد الاحتلال
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