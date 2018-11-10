تجديد حبس عصابة سرقة الشقق بعين شمس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس بتجديد حبس عصابة 15 يومًا؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق.



ألقى رجال أمن القاهرة، القبض على عصابة سرقة الشقق بعين شمس.



وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بأن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحوادث، بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما.



واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب