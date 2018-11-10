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النيابة تأمر بحبس عاطلين لإتجارهما في الاستروكس بعين شمس

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:45 ص
النيابة تأمر بحبس عاطلين لإتجارهما في الاستروكس بعين شمس
متهم - أرشيفية
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عمرو محمد
 
أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمه التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المخدرات.

تمكنت مباحث عين شمس من ضبط عاطلين وبحوزتهما على 5 كيلو جرامات من الأستروكس وكمية من مادة "الأسيتون" المستخدمة في تصنيع مخدر الأستروكس وميزان حساس و3 هاتف محمول.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.
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