ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

العثور على الأمين العام لـ"مؤمنون بلا حدود"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:40 ص
العثور على الأمين العام لـمؤمنون بلا حدود
الأمين العام لمؤمنون بلا حدود
طباعة
وكالات
 
عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم السبت على الأمين العام لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل بعد اختفائه في ظروف غامضة مساء أمس.

ونشر أصدقاء قنديل عبر حساباتهم في "فيسبوك" أنباء العثور عليه مع الإشارة إلى تعرضه للضرب والإيذاء والترهيب.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أنها تلقت بلاغا ورد مساء الجمعة باختفاء قنديل في العاصمة عمان، بعد العثور على مركبته.

يذكر أن "مؤمنون بلا حدود" هي مؤسسة للدراسات والأبحاث تأسست عام 2013 ومقرها في مدينة الرباط المغربية، ولها عدة فروع ومكاتب تنسيق في بعض الدول العربية.

المزيد عن: مؤمنون بلا حدود الامين العام الأمين العام لمؤمنون بلا حدود الأردن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
-
x
16:50
-
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
20:30
-
سموحة
الانتاج الحربي
-
x
18:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
22:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
19:30
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
19:30
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
21:30
-
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 10:20:02 AM