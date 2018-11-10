العثور على الأمين العام لـ"مؤمنون بلا حدود"

عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم السبت على الأمين العام لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل بعد اختفائه في ظروف غامضة مساء أمس.





ونشر أصدقاء قنديل عبر حساباتهم في "فيسبوك" أنباء العثور عليه مع الإشارة إلى تعرضه للضرب والإيذاء والترهيب.





وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت أنها تلقت بلاغا ورد مساء الجمعة باختفاء قنديل في العاصمة عمان، بعد العثور على مركبته.





يذكر أن "مؤمنون بلا حدود" هي مؤسسة للدراسات والأبحاث تأسست عام 2013 ومقرها في مدينة الرباط المغربية، ولها عدة فروع ومكاتب تنسيق في بعض الدول العربية.



