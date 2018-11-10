وفاة 11 شخصا وإجلاء الآلاف جراء السيول بالأردن

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي تعرض لها الأردن، مساء الجمعة، إلى 11 شخصاً، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، إياد العمرو، إن "عدد ضحايا الأحوال الجوية السائدة والسيول ارتفع إلى 11 حالة وفاة، بينهم أحد غطاسي كوادر الدفاع المدني".





وأكد العمرو أن "عمليات البحث تجري عن طفلتين مفقودتين"، مشيراً إلى "مشاركة قوات مسلحة أردنية وقوات درك في عمليات البحث".





ومن بين القتلى خمسة أشخاص لقوا حتفهم في مادبا (32 كلم جنوب عمان)، وطفلة في معان (212 كلم)، وثلاثة في ضبعا جنوب عمان.





وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قد أعلنت في حصيلة أولية مساء الجمعة عن مقتل سبعة أشخاص.





وأكدت غنيمات أن "عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وصل إلى الآلاف من بينهم أكثر من ثلاثة آلاف شخص في منطقة البتراء (230 كلم جنوب عمان)".





وقامت السلطات، الجمعة، بإجلاء 3762 سائحاً من مختلف الجنسيات كانوا يزورون مدينة البتراء الأثرية جنوب الأردن.





ودعت غنيمات المواطنين "القاطنين بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى إخلاء منازلهم حفاظاً على حياتهم نظراً لغزارة الأمطار المتوقعة ليل الجمعة ونهار السبت".





تعليق الدراسة والابتعاد عن الأماكن المنخفضة

وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في جميع المدارس السبت.





كذلك دعت مديرية الأمن العام المواطنين "نظراً للأحوال الجوية السائدة إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول والانتقال إلى أماكن أكثر أماناً".





وشهدت مدينة البتراء ووادي موسى جنوب الأردن ومناطق أخرى أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة.





وكان 21 شخصاً لقوا حتفهم قبل أسبوعين، غالبيتهم تلامذة مدرسة، كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.





وبعد أسبوع من الحادث، قدم وزير التربية والتعليم الأردني، عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، استقالتيهما.



