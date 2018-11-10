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الشرطة الأسترالية: منفذ هجوم ملبورن خطط لتفجير

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:26 ص
الشرطة الأسترالية: منفذ هجوم ملبورن خطط لتفجير
الشرطة الأسترالية
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وكالات
 
كشفت الشرطة الأسترالية عن أن منفذ عملية الطعن في مدينة ملبورن أمس الجمعة، حاول نسف أسطوانات غاز كانت في سيارته وإحداث انفجار كبير في منطقة اعتدائه، إلا أن خطته باءت بالفشل.

وأضافت الشرطة: "منفذ الهجوم، كان يحاول إضرام النار في سيارته، ونعتقد أنه حاول إشعال أسطوانات الغاز التي كانت داخل السيارة ... ووفقا لبيانات أولية، فهدف المهاجم كان إحداث تفجير في المنطقة لكنه لم ينجح".

وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم الذي قتل فيه شخص واحد مرتبط بتنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن العملية.

وقال إيان مكارتني نائب رئيس الشرطة الاتحادية الأسترالية: "هناك صلات للعملية بـ"داعش" ... الصلة متعلقة بالإلهام وليس عبر الاتصال المباشر".

وشهدت مدينة ملبورن الجمعة هجوما شنه رجل مسلح بسكين بعد أن صدم بسيارته حشدا من الناس وسط ملبورن في أستراليا.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وتصفية المهاجم وإصابة عدد من المارة ورجال شرطة.

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