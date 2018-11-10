فضيحة آلان ديرشوفيتز .. سقوط عملاء قطر

فضائح تميم في استقطاب إدارة ترامب مازالت مستمرة استخدم الرشى لمحاولة تغيير موقف واشنطن مع المقاطعة جند جماعات ضغط لاستقطاب مقربين من الرئيس الأمريكي.





فضحت مجلة ماذر جونز الأمريكية أحدث عملاء الدوحة في واشنطن، كشفت قضية يجرى تداولها في المحاكم الأمريكية، حيث أكدت على أن المحامي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آلان ديرشوفيتز، كان له عقد مع لوبي أمريكي يخدم مصالح قطر، وفي الوقت نفسه ، كان يقدم المشورة إلى البيت الأبيض حول خطتها للسلام في الشرق الأوسط.





أفادت المجلة أن آلان ديرشوفيتز، ظهر في لقاء تلفزيوني معلنا أن تحقيقاته في روسيا قربته أكثر من ترامب، كان منذ أكثر من عام يقدم المشورة بشكل غير رسمي للرئيس وإدارته حول عملية السلام في الشرق الأوسط. لكن أثناء تقديم المشورة إلى ترامب، والمطالبة بآراء منتظمة حول السياسة في الشرق الأوسط، وافق أستاذ القانون في جامعة هارفارد في وقت سابق من هذا العام على عرض لتقديم المشورة إلى جماعة ضغط أمريكية تمثل قطر، وفقا لسجلات المحكمة. ولم يكشف ديرشوفيتز عن وجود الاتفاق إلى البيت الأبيض أو عبر تصريحات علنية.





وأشارت إلى أن جوزيف "جوي" اللحام، وهو مالك مطعم سابق في كوشير وفي الوقت نفسه مسجل في جماعة ضغط تابعة لقطر، قال في إفادة للمحكمة بعد أن أقسم اليمين في التاسع عشر من يونيو: أنه تم التعاقد مع ديرشوفيتز لتزويده بخدمات ومعلومات "استشارية". كما أشار إلى أن ديرشوفيتز عمل معه في القضايا المتعلقة بقطر و "المناطق العربية" في الشرق الأوسط أو إفريقيا، قائلا "لقد كان يعمل معي كمستشار". رفض اللحام أن يقول ما إذا كان قد دفع أي مبالغ إلى ديرشوفيتز.





تم نشر نسخة منقحة بشدة من الإفادة في العلن فيما يتعلق بدعوى فيدرالية رفعها جامع التبرعات الجمهوري إليوت برودي على ما يزعم أنه محاولة قطرية لاختراق رسائل البريد الإلكتروني وتسريبها. وقد زعم برودي أن اللحام، الذي سجل في (يونيو) كوكيل لدولة قطر للعمل الذي يعود تاريخه إلى أكتوبر عام 2017، فضلا عن ناشط آخر في شؤون الدولة، هو نيك موزين، أحد كبار مساعدي السيناتور السابق تيد كروز (تكساس) الذي عمل في فترة انتقال ترامب الرئاسية، كانا متورطان في هذه العملية المزعومة لتشويه سمعته. وينكر أصحاب اللوبي وحكومة قطر هذه المزاعم، وألغت القاضية الدعوى في أغسطس لأسباب فنية. لكن السجلات التي تم الكشف عنها مؤخرًا في القضية ألقت الضوء على جوانب جهود الضغط المؤيدة للقطريين.





وقال كريغ إنجل من أرينت فوكس، محامي اللحام، إن العقد مع ديرشوفيتز دعا المحامي الشهير إلى تقديم المشورة بشأن "العلاقات الثقافية والدولية والقضايا القانونية". وانتقد ديرشوفيتز هذا الوصف للصفقة، وأصر على أن العقد كان قانونيا. وقال في تصريحات لموقع "موزر جونز" أنه "لم يستلم أبداً قرشاً واحداً بموجب هذا العقد" أو من أي عمل آخر مع اللحام، وأن الصفقة "لم تنفذ أبداً".





قال درشوفيتز أنه بعد نقاش مع اللحام في أوائل عام 2018، قام الأخير بكتابة مسودة لخطاب الاستقدام، لكن نصيحتي القانونية لم يتم استخدامها أو تقديمها في الواقع. "أكد ديرشوفيتزأنه لم يدافع نيابة عن أي دولة أو جماعة ضغط كان اللحام يمثلها. وقال: "لم أفعل شيئًا ولن أفعل شيئًا نيابةً عن أي بلد". لم يوافق كل من ديرشوفيتز ولا إنجل على السماح للموقع بمراجعة العقد، مشيرين إلى امتياز المحامي وموكله.





إن أي صلة تربط ديرشوفيتز بجماعات الضغط في الشرق الأوسط جديرة بالملاحظة، بسبب دوره في تقديم المشورة لإدارة ترامب حول السياسة في المنطقة. في العام الماضي، قام ديرشوفيتز، الداعم القوي للحكومة الإسرائيلية، بتسليم رسالة حول محادثات السلام من ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي وقت لاحق، التقى بترامب حول نفس الموضوع في خريف عام 2017. وفي أبريل، حضر اجتماعات البيت الأبيض مع مساعدي ترامب والبيت الأبيض، وقدم لهم المشورة بشأن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وجاءت اجتماعات أبريل في نفس اليوم الذي اجتمع فيه أمير قطر مع ترامب لمناقشة مواضيع من بينها علاقة قطر مع إسرائيل.





قال ديرشوفيتز إنه لم ينصح البيت الأبيض أبداً بشأن القضايا المتعلقة بدولة قطر، وأكد أنه في وقت زيارته إلى البيت الأبيض في أبريل، كان يعلم أنه لن ينصح اللحام في الأمور المتعلقة بإسرائيل. وأشار إلى أنه "إذا قمت بأي عمل، فسوف أفشي عنه على الفور، لأي شخص، لكن ذلك لم يحدث قط".





دهش ديرشوفيتز عندما سأله موقع "موزر جونز" إذا كان اتفاقه مع اللحام يمكن أن يثير تساؤلات حول استقلال استشاراته إلى البيت الأبيض. وقد هدد مراراً بتهمة التشهير إذا ما أذاغ الموقع أنه كان هناك تضارب في المصالح.





بدأت علاقة ديرشوفيتز مع اللحام في خريف عام 2017، عندما تقرب منه اللحام في كنيس بارك إيست في مانهاتن ودعا المحامي لزيارة قطر. قال ديرشوفيتز للموقع: "قال إن لديه علاقة وطيدة مع الحكومة القطرية".





في ذلك الوقت، كانت قطر تصعد حملة ضغط قوية لمواجهة تأثير منافسيها الإقليميين. في يونيو 2017، قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهودًا من دول الشرق الأوسط لفرض حصار على قطر. ذكرت الدول أسبابا مختلفة لهذا الإجراء. لكن ترامب، الذي أعرب عن دعمه للحصار، استغل مزاعم قدمتها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بأن قطر تمول جماعات إرهابية، بما فيها حركة حماس.





كانت دعوة اللحام إلى ديرشوفيتز لزيارة قطر جزءًا من جهد أكبر لإقناع الحلفاء الأميركيين البارزين في إسرائيل بالوصول إلى البيت الأبيض لإعادة النظر في وجهات نظرهم النقدية حول قطر. قال اللحام وموزين إنهما وضعا قائمة تضم حوالي 250 شخصًا، من بينهم ديرشوفيتز، الذين قد يكونون قادرين على التأثير على ترامب لصالح موكلتهم. بعد ذلك سعت جماعات الضغط إلى زراعة الناس على القائمة، وترتيب رحلات لبعض منهم إلى الدوحة، عاصمة قطر، وتقديم مدفوعات مباشرة للآخرين، على أمل تخفيف حدة الانتقادات القطرية على الأقل من الأشخاص المدرجين في القائمة.





في أوائل يناير، رتب اللحام زيارة خاصة لديرشوفيتز للدوحة برفقة مورت كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية، وحاكم أركنسو السابق مايك هاكابي، والد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، الذي يطلق على نفسه حليف إسرائيل المتحمس. التقى الأميركيون مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ومحمد العمادي، سفير قطر في غزة، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في التودد القطري لإسرائيل وواشنطن. (قال اللحام أنه كان لديه عقد مع هاكابي، وأشار في تقرير اللوبي أنه دفع إلى هاكابي 50 ألف دولار في وقت الرحلة).





اتجه ديرشوفيتز إلى المغرب بعد رحلة الدوحة، حيث كان اللحام أيضا مساهما في التنظيم. وقال ديرشوفيتز إنه ناقش عقداً مع اللحام للمرة الأولى في أعقاب هذه الرحلة.





بعد عودته من قطر، كتب ديرشوفيتز مقالة افتتاحية في 12 يناير لصحيفة "ذا هيل" يدعم من خلالها قطر ويتساءل عن المزاعم المتعلقة بالدعم المالي للدوحة لحماس. وكتب يقول "سرعان ما ستصبح قطر إسرائيل لدول الخليج". (قال في وقت لاحق إنه كان يعني فقط أن كلا البلدين يواجهان المقاطعة ويحيط بهما أعداء، وأنه "لم يقصد أبدا مقارنة إسرائيل، الديمقراطية النابضة بالحياة، بأي نظام ملكي في الخليج").





في 25 يناير 2018، في تبادل للرسائل عبر تطبيق "واتس آب" التي تم تسليمها أثناء الكشف في دعوى برودي، بدا أن اللحام و موزين يذكرون جهود ديرشوفيتز ووصفاها بالمفيدة لحملة الضغط الخاصة بهم في قطر. وكتب اللحام في رسالة إلى موزين، والتي اطلع عليها موقع "موزر جونز"، "آلان يفعل شيئًا ما في نفسه، لقد ساعد "في إشارة إلى المقال الذي نشر في "ذا هيل"، أعتقد أنه رائع"، وكان رد موزين كالتالي "نعم إنه شيء عظيم".





وعندما سئل عن التبادل، قال ديرشوفيتز إنه من المرجح أن يشير موزين واللحام إلى مقال هيل، مضيفًا أن المقالة تعكس "استنتاجاتي الخاصة، مثلما فعلت في المقالات اللاحقة". كما أرسل إلى "موزر جونز" صورة من جدول أعماله في 26 يناير 2018، مشيرا إلى أنه يظهر أنه لم يفعل "أي شيء متعلق بقطر" في ذلك اليوم.





وختمت التقرير مشيرة إلى أن في 26 يناير، نشر "واشنطن إكزامينر" مقالة افتتاحية عن ديرشوفيتز، كرس معظمها لتوجيه الانتقادات إلى عموده السابق حول قطر في "ذا هيل". في المقال، أساء إلى ديرشوفتيز لتجاهل عيوب المملكة العربية السعودية بعد انتقاد قطر. ونفى ديرشوفيتز أن يكون "راغباً في التعبير عن وجهات نظر لا يؤمن بها مقابل المال". وقد وصف ذلك بأنه "حجة أتوقعها من معاداة السامية، الذين يصورون اليهود على أنهم" جائعون للمال"، وليسوا أشخاص عاديين".



