أيتن عامر لـ «الأهلي»: "على الحلوة والمرة معاك" (فيديو)

نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو دعمت خلاله النادي للأهلي بعد هزيمته أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا بـ 3 أهداف نظيفة.





وظهرت عامر خلال المقطع، وهي تغني للأهلي "جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه".



