أيتن عامر لـ «الأهلي»: "على الحلوة والمرة معاك" (فيديو)
السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:27 صالفجر الفني
نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو دعمت خلاله النادي للأهلي بعد هزيمته أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا بـ 3 أهداف نظيفة.
وظهرت عامر خلال المقطع، وهي تغني للأهلي "جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه".
وعلقت كذلك على الفيديو قائلة: "مبروك الترجي والأهلي في القلب".
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