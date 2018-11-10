تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الثالثة والربع عصر اليوم الأحد، عقب مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وستقلع الطائرة التي تقل بعثة الفريق الأحمر في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، على أن تصل مطار القاهرة في الثالثة والربع عصرا.





وفشل الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد خسارته أمام الترجي التونسي بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



