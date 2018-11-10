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مشاهدة مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي بث مباشر

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:05 ص
مشاهدة مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي بث مباشر
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

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مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر اليوم السبت في الدوري ضمن منافسات الاسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري.

 

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في الدوري العام المصري على موقع الفجر الرياضي.


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