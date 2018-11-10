عين.."بافكوف" قاهر ليفربول

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





سقط ليفربول الإنجيزي في فخ الهزيمة المُره أمام مضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





افتتح النجم الأحمر التسجيل في الدقيقة 22 عبر ميلان بافكوف ثم عاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29 إثر تسديدة صاروخية سكنت شباك إليسون بيكر حارس الريدز.





واختارت "عين الفجر الرياضي" بافكوك نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:-





ولد ميلان بافكوك في 9 فبراير 1994 بمدينة نوفي ساد في صربيا.





بدأ بافكوك الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم مشواره الكروي عام 2012 وهو في الثامنة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي نوفي ساد ولكن تمت إعارته إلى ملادوست باكي بتروفاك وسجل له 9 أهداف في 24 مباراة. في 2013، إنضم بافكوك إلى بيفارا الصربي وقادهم في 54 مباراة، سجل خلالهم 26 هدف.





في صيف 2015، إنضم بافكوك إلى فويفودينا لمدة موسم واحد، خاض معه 444 دقيقة في 15 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 4 مباريات خاضها كأساسي و11 مباراة كإحتياطي، تم إستبدال بافكوك 3 مرات في المباريات التي شارك فيها. لم يشارك بافكوك في 3 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء.





في 2 يونيو 2016، أنهى فويفودينا تعاقده مع بافكوك الذي إنضم إلى رادنيتشيكي نيش في 4 يوليو من نفس العام لمدة 3 مواسم، خاض خلالهم معه 1489 دقيقة في 21 مباراة في المسابقات المحلية، منهم 18 مباراة خاضها كأساسي و3 مباريات كإحتياطي، تم إستبدال بافكوك 8 مرات في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك بافكوك في أية مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل بافكوك 5 أهداف لرادنيتشيكي نيش.





في بداية 2017، رحل بافكوك إلى النجم الأحمر ووقع له لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل 300 ألف يورو، خلال فترة تعاقده مع النجم الأحمر، تمت إعارة بافكوك إلى رادنيتشيكي نيش لمدة موسم واحد وذلك في 27 يوليو 2017.





خاض بافكوك مع رادنيتشيكي خلال ذلك الموسم 2915 دقيقة في 34 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 32 مباراة خاضها كأساسي ومبارتين كإحتياطي. تم إستبدال بافكوك مرة واحدة في المباريات التي شارك فيها. لم يشارك بافكوك في أية مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل بافكوك 23 هدف لرادنيتشيكي نيش خلال ذلك الموسم ليعود بعدها إلى النجم الأحمر.





أما مع النجم الأحمر، فخاض بافكوك معه 1056 دقيقة في 18 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 10 مباريات خاضها كأساسي و8 مباريات كإحتياطي، تم إستبدال بافكوك 3 مرات في المباريات التي شارك فيها، لم يشارك بافكوك في 11 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل بافكوك 7 أهداف للنجم الأحمر حتى الآن.



