أول صورة من كواليس الموسم الأخير من "آراب جوت تالنت"

نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة من كواليس تصوير أولى حلقات برنامج "آراب جوت تالنت" في موسمه الأخير.





وعلقت كرم، على الصورة قائلة: "وهايدي أول سيلفي من أول نهار تصوير شتقتلكم".

ومن المرتقب أن يعرض "آراب جوت تالنت" على قناتي "إم بي سي"، و"إم بي سي مصر".