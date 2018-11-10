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أول صورة من كواليس الموسم الأخير من "آراب جوت تالنت"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:56 ص
أول صورة من كواليس الموسم الأخير من آراب جوت تالنت
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نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة من كواليس تصوير أولى حلقات برنامج "آراب جوت تالنت" في موسمه الأخير. 

وعلقت كرم، على الصورة قائلة: "وهايدي أول سيلفي من أول نهار تصوير شتقتلكم".
 
ومن المرتقب أن يعرض "آراب جوت تالنت" على قناتي "إم بي سي"، و"إم بي سي مصر".

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