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تارون إيجرتون يؤكد عدم مشاركته في الجزء الثالث من فيلم "Kingsman"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:45 ص
تارون إيجرتون يؤكد عدم مشاركته في الجزء الثالث من فيلم Kingsman
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الفجر الفني
 

أكد الممثل تارون إيجرتون عدم مشاركته فى الجزء الثالث من فيلم "Kingsman"، المقرر طرح الجزء الثالث فى نوفمبر 2019.

فيلم Kingsman من إنتاج استوديوهات فوكس السينمائية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ماثيو فون، وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى مارك ميللر وماثيو فون.

ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، تارون إيجرتون، جوليان مور، تشانينج تاتوم، هالى بيرى، كولين فيرث، بيدرو باسكال.

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