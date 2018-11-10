16 معلومة مثيرة عن ملعب لا بومبونيرا معقل ذهاب نهائي كأس الليباتادورس

يستضيف غدًا بوكا جونيورز مباراة الذهاب في نهائي كأس الليباتادورس على معقله بومبونيرا. وستكون نسخة العام الجارى من مسابقة دوري أبطال أمريكا الجنوبية والمعروفة بكوبا الليبرتادوريس الأخيرة التى تشهد مباراتى ذهاب وإياب، حيث ستقام بعد ذلك من مباراة واحدة فى أرض محايدة.





وسيشارك الفائز بكأس الليباتادورس في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل. ولكن متى تم إنشاء ملعب بومبونيرا ؟ وما سعته ؟ ولماذا سمي بذلك الاسم ؟ وما المباراة التي شهدت أكثر حضور جماهيري ؟ هذا ما يستعرضه "الفجر الرياضي " ..

- يعرف بملعب ألبرتو أرماندو وكان يسمى سابقاً بملعب كاميلو كيشيرو.

- كلمة بومبونيرا تعني صندوق الشيكولاتة.

- يقع الملعب في حي لا بوكا في بوينس آيرس بالأرجنتين.

- صمم كلا من راؤول بيس وخوسيه لويس ديلبيني الاستاد بالإضافة إلى فيكتور سالسيك وهو مهندس معماري من أصل سلوفيني وولد في الأرجنتين عام 1895 وتوفي في 1973.

- يتسع الملعب لحوالي 49,000 متفرج.

- بدأ العمل في إنشاءه يوم 18 فبراير 1938.

- تم افتتاحه يوم 25 مايو 1940.

- تم تجديده في موسم 1995/1996.

- أرضية الملعب هي من العشب الطبيعي.

- مساحة الملعب 105 × 68 متر.

- مباراة بوكا جونيورز وسان لورينزو أكثر مباراة شهدت حضور جماهيري بواقع 57395 متفرج وذلك في 25 مايو 1940.

- اشتهر الملعب باسم لا بومبيونيرا وذلك نسبة إلى مشروع فيكتور سالسيك خلال عملية تطوير الاستاد. وبمناسبة عيد ميلاد سالسيك، أعطاه صديق علبة من الشوكولاتة كهدية. بعد ذلك، اعتاد سالسيك الذهاب مع الصندوق في الاجتماعات مع المهندس ديلبيني وعدد من زملائه الذين عملوا في المشروع ليتبين لهم أن شكل الصندوق يشبه إلى حد كبير شكل الملعب الذي كانوا يصممونه.

- هناك متحف في ملعب بومبونيرا واسمه متحف بوكا جونيورز وتم افتتاحه في 2001 خلال فترة رئاسة ماوريسيو ماكري للنادي. ويقع المتحف داخل الملعب أسفل المدرجات مباشرة، وتم بناؤه على طابقين ويحكي عن نهضة النادي منذ عام 1905 وهي سنة تأسيس النادي إلى يومنا هذا.

- أحد المعروضات في المتحف هي كرة قدم عملاقة قياسها 360 درجة يعرض فيها فيلم من مشجعي النادي واللاعبين في المباريات.

- يضم المتحف أيضًا قاعة للمشاهير وجدارية كبيرة لدييجو مارادونا.

- كما يحتوي المتحف على الجيتار الأزرق والذهبي والذي عزف عليه ليني كرافيتز عندما أقام حفلا في بومبونيرا في عام 2005.