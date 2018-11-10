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إيمان البحر درويش يطرب جمهور الإسكندرية في حفل كامل العدد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:14 ص
إيمان البحر درويش يطرب جمهور الإسكندرية في حفل كامل العدد
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أحيا الفنان إيمان البحر درويش، حفلا فنيًا مساء أمس الجمعة، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بمصاحبة الفرقة  ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ27 

وقدم درويش، باقة مختارة من أشهر أعماله التي تغني بها علي مدار مشواره الفني بالإضافة إلى نخبة من أعمال مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي جده الشيخ سيد درويش. 

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية الـ27  تنظمه دار الأوبرا المصرية فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر الجارى.


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