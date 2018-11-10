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نابل: تعرض 27 عاملة بمصنع للشعر المستعار بسليمان إلى الاختناق بسبب استنشاق مادة كيميائية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
نابل: تعرض 27 عاملة بمصنع للشعر المستعار بسليمان إلى الاختناق بسبب استنشاق مادة كيميائية
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محمد وليد الجموسي
 
تعرضت 27 عاملة بمصنع لصناعة الشعر المستعار بالمنطقة الصناعية بسليمان من ولاية نابل،الجمعة، إلى الاختناق بسبب استنشاق مادة كيميائية، وفق ما ذكره مدير المستشفى المحلي بسليمان نادر مرداني لمراسلة (وات) بالجهة.
وأكد المصدر ذاته، استقرار الوضع الصحي للعاملات حيث غادرن المستشفى بعد تلقي الاسعافات اللازمة باستثناء أربعة منهمن تم الاحتفاظ بهن للمراقبة، واشار الى إمكانية توجيههن إلى قسم المساعدة الطبية الاستعجالية بتونس العاصمة، وذلك نظرا لكونهمن حوامل.

وأفاد في السياق ذاته، ان إحدى العاملات تعرضت إلى إصابة بكسر على مستوى اليد بسبب التدافع، وقد تم نقلها إلى مستشفى الطاهر المعموري بنابل.

يشار الى انه تم تسريح بقية العاملات وغلق المصنع بهدف التأكد من مدى احترامه لشروط السلامة المهنية.  

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