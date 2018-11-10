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تأجيل قضية العملية الارهابية بنزل امبريال سوسة الى 29 جانفي 2019

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
تأجيل قضية العملية الارهابية بنزل امبريال سوسة الى 29 جانفي 2019
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محمد وليد الجموسي
 
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب الجمعة ، تأجيل قضية العملية الارهابية التى شهدها نزل "امبريال سوسة" يوم 26 جوان سنة 2015 ، الى يوم 29 جانفي 2019، وفق ما أفاد (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية الإرهابية ، 27 متهما ، 18 منهم في حالة ايقاف ، و9 في حالة سراح.

يذكر أن مسلحا أطلق النار عشوائيا يوم 26 جوان 2015 ، على مصطافين بشاطئ خاص بنزل امبريال في سوسة ثم في داخل النزل ، وقتل 38 سائحا وجرح 38 اخرون ،أغلبهم من بريطانيا ، قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الارهابي.  

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