قفصة: تنامي الاقبال على الفلاحة البيولوجية في السّنوات الاخيرة

عرف إقبال الفلاّحين وشركات الاستثمار الفلاحي بجهة قفصة على الفلاحة البيولوجية في السّنوات الاخيرة تطوّرا لافتا، إذ بلغت المساحات المخصّصة لهذا النّمط من النشاط الفلاحية من 6 هكتارات سنة 2010 إلى 3038 هكتارا في الموسم الفلاحي لسنة 2017، وفق ما ذكره رئيس دائرة الارشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مولدي دبّوبي لمراسلة (وات) بالجهة.





وحسب معطيات لدائرة الارشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية، فإنّ تعاطي هذا النّوع من الفلاحة يقتصر إلى حدّ الآن على الزيتون والغراسات المثمرة البيولوجية، حيث تمتدّ ضيعات الزّيتون البيولوجي بجهة قفصة حاليا على مساحة 1436 هك وخاصة بمعتمديات سيدي عيش وقفصة الشمالية وقفصة الجنوبية والسند فيما تمسح غابات النّخيل البيولوجي 263 هك بمنطقة سقدود من معتمديتي الرديف والمتلوي.





أمّا أشجار اللّوز والفستق البيولوجي فتمتدّ على مساحة 247 هك بينما تمتدّ المراعي البيولوجية بكل من سيدي عيش وقفصة الشمالية على مساحة 1046 هك وهي مراعي يتمّ تعشيبها لتربية النّحل وإنتاج العسل البيولوجي.





أمّا الانتاج الحيواني البيولوجي، فإنّ الاقبال عليه بجهة قفصة لا يزال محتشما، حيث تمّ في السنوات القليلة الماضية بعث مشروعين فقط الاوّل يهمّ مشروعا في منطقة السواعي بقفصة الشمالية في تربية الارانب والدّواجن البيولوجية، والثاني هو مشروع بمنطقة كاف دربي بقفصة الجنوبية في تربية الدّواجن وإنتاج البيض البيولوجي.





واعتبر رئيس دائرة البرمجة في الفلاحة البيولوجية أنّ نسق الاقبال على النّمط الفلاحي "عادي وغير سريع" بسبب صعوبة ترويج المنتوجات البيولوجية وأساسا زيت الزّيتون البيولوجي، خاصة وانّه لا توجد بالجهة نقط لبيع هذا النّوع من المنتجات أو وحدات للتعليب .





كما أنّ ارتفاع كلفة المراقبة والتصديق على المنتوج البيولوجي وغلاء أسعار الادوية والاسمدة لهذا النّوع من الفلاحة وعدم وجود نقطة لبيع هذه الادوية والاسمدة، كلّها عوامل لا تساعد الفلاّحين وخاصّة الصغار منهم، على الاقبال على هذا النّمط من الفلاحة وخاصة الخضروات والاعلاف البيولوجية، حسب نفس المصدر.



