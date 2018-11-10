تونس والاتحاد الاوروبي يخوضان جولة مفاوضات ثالثة حول اتفاق التبادل الحر "الاليكا "‎

تخوض تونس والاتحاد الاوروبي جولة ثالثة من المفاوضات ، بالعاصمة البلجيكية بروكسال ، حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "الاليكا" شهر ديسمبر القادم، وفق ما جاء على لسان المسؤولة عن الادارة العامة للتجارة وعن المفاوضات من الجانب الاوروبي، مونيكا هنساي .





وقالت هنساي ، خلال جلسة عمل جمعتها بتونس مع مسؤولين من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية يتقدمهم رئيس المنظمة، سمير ماجول، أن اللقاء يندرج في إطار النقاشات الفنية الجارية بين الطرفين تمهيدا للجولة الثالثة من المفاوضات التي ستجري في بروكسال الشهر القادم، وفق ما جاء في بلاغ اصدرته المنظمة عقب اللقاء.





وقالت المسؤولة الأوروبية أن الهدف من اللقاء هو الاطلاع على انتظارات القطاع الخاص في توسن والقطاعات المتصلة به من اتفاق "الأليكا"، مشيرة الى ان الاتفاق يجب النظر اليه على انه فرصة لتنمية الاقتصاد التونسي، مؤكدة على أن المفاوضات الجارية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار رؤية وتصورات الجانبين في هذا المجال.





ويهدف اتفاق الاليكا الى تثمين قدرات تونس التنموية والاقتصادية الهامة، وابراز القطاعات الواعدة، علما وان هنساي تطرقت مع ماجول الى حصة تونس من صادارت الزيتون الى الاتحاد الاوروبي وقطاع النسيج والملابس وحركة تنقل الاشخاص.





واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على عقد ورشات تحسيسية قطاعية خلال النصف الاول من سنة 2019، كما أبرزوا أهمية وضرورة مزيد تشريك القطاع الخاص في مختلف مراحل المفاوضات.



